Xi končal obisk v Moskvi

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes zapustil Moskvo in po treh dneh sklenil svoj prvi obisk v Rusiji po začetku ruske invazije na Ukrajino. Med obiskom sta skupaj z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom med drugim napovedala novo obdobje v odnosih med državama in podpisala sporazum o razširitvi strateškega partnerstva do leta 2030.

Xi se je danes v spremstvu podpredsednika ruske vlade Dmitrija Černišenka in visokih ruskih uradnikov vkrcal na letalo na moskovskem letališču Vnukovo. S tem je končal svoj prvi obisk Moskve po začetku ruske invazije na Ukrajino. Xi, ki je pred kratkim prejel tretji mandat za vodenje države, je Rusijo sicer nazadnje obiskal leta 2019.

S Putinom sta med obiskom dobre meddržavne odnose podkrepila z vrsto dogovorov na področju gospodarskega sodelovanja, prav tako sta podpisala sporazum o razširitvi strateškega partnerstva med državama do leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska želi po Xijevih besedah dobaviti več elektrotehnike. Putin pa je dejal, da sta se Moskva in Peking dogovorila o dodatnih dobavah plina na Kitajsko prek plinovoda, ki bo povezoval Sibirijo in severozahodno Kitajsko. Prav tako nameravata državi razširiti prometne povezave, vključno z gradnjo cest in mostov.

Predsednika sta se dotaknila tudi vprašanj, ki so bila izpostavljena v pekinškem mirovnem načrtu za Ukrajino, pri čemer pa je Putin Kijev obtožil, da še ni pripravljen uresničiti predlogov Pekinga za končanje spopadov v Ukrajini.