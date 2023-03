Xi: Krepitev odnosov med državama bo še naprej prednostna naloga Pekinga

Kitajski predsednik Xi Jinping se je danes v Moskvi sestal z ruskim predsednikom vlade Mihailom Mišustinom in se zavezal, da bo Peking še naprej prednostno obravnaval in krepil vezi z Moskvo. Prav tako je ruskega predsednika Vladimirja Putina povabil, naj še letos obišče Kitajsko.

»Premier Li Qiang bo še naprej dajal prednost celovitemu strateškemu partnerstvu med Kitajsko in Rusijo,« je po poročanju ruskih medijev dejal Xi ter državi označil za veliki sosednji sili in pomembni strateški partnerici.

Prav tako je povedal, da je v ponedeljek Putina povabil, naj še letos, ko bo lahko, obišče Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski predsednik je na prvi obisk Moskve po začetku ruske invazije na Ukrajino prispel v ponedeljek. Že ob prihodu je poudaril pomen krepitve rusko-kitajskih odnosov in prizadevanj za multipolarnost v svetu, ki bo temeljila na načelih ustanovne listine Združenih narodov.

»Smo partnerji v celovitem strateškem sodelovanju. Prav ta status določa, da morajo med našima državama obstajati tesne vezi,« je dejal Xi.

Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. FOTO: Natalija Kolesnikova/AFP

Putin in Xi o mirovnem načrtu Kitajske za Ukrajino

S Putinom bosta med tridnevnim obiskom poleg krepitve strateškega sodelovanja govorila tudi o vojni v Ukrajini, pri čemer naj bi se dotaknila vprašanj, ki so bila izpostavljena v pekinškem mirovnem načrtu za rešitev konflikta. Zdaj naj bi, kot poroča Guardian, razpravljala o mirovnem načrtu Kitajske za Ukrajino, vendar podrobnosti niso znane.

Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt v 12 točkah, v katerem je med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Na načrt so se kritično odzvale zahodne države z ZDA na čelu, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.

Japonski premier pristal v Kijevu

Na obisk v Ukrajino pa je danes prišel japonski premier Fumio Kišida. Po napovedi Tokia se bo v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter mu izrazil solidarnost in trdno podporo. Gre za obisk še zadnjega iz vrst voditeljev članic skupine G7 v državi, ki se od februarja lani bojuje proti ruski agresiji. Japonsko zunanje ministrstvo je napovedalo, da bo Kišida tam izrazil »spoštovanje do poguma in vztrajnosti ukrajinskega naroda« ter v imenu Japonske in skupine G7, ki ji Tokio trenutno predseduje, ponudil »solidarnost in neomajno podporo Ukrajini«.