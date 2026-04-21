Xi opustil diskretnost in zahteval odpravo blokade

Odkar so pred skoraj dvema mesecema ZDA in Izrael napadli Iran, je bila Kitajska v središču krize, a zelo diskretno. Njena diplomacija je namreč spominjala na senčno gledališče, v katerem se na belem platnu premikajo sence lutk, izdelanih iz oslovske kože, gledalec pa ne vidi, kdo jih premika, pa tudi ne, od kod prihaja svetloba, ki na platnu ustvarja čarobno iluzijo.

Brez veliko lastnih izjav in komentarjev situacije na Bližnjem vzhodu, kot je za Washington Post povedal She Gangzheng, direktor Centra za čezmorsko varnost pekinške univerze Tsinghua, »je Kitajska uporabljala Pakistan kot belo rokavico za spoprijemanje s to težavo«, pri tem pa zgolj občasno izza kulis pritisnila na Iran, kadar je kateri od predstavnikov oblasti v Teheranu zavrnil pogajanja o premirju.