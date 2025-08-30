Xi, Putin in Modi na čelu dolgega seznama gostov

V nadaljevanju preberite:

Za vsako organizacijo, predvsem za tiste, ki se ukvarjajo z varnostjo, je pomembna velikost. Zato se SCO rada predstavlja kot skupina držav, katerih skupno prebivalstvo sestavlja blizu polovice človeštva. S preostalimi desetimi članicami ima Kitajska trgovinsko izmenjavo, ki na leto znaša blizu 513 milijard dolarjev, hkrati iz teh azijskih držav zadovoljuje okoli petino svojih velikanskih potreb po energiji. Čeprav je SCO leta 2001 zrasla iz prvotnega mehanizma, poimenovanega »šanghajska peterica« (njene članice so bile Kitajska, Rusija, Kazahstan, Kirgizija in Tadžikistan), in čeprav je bila njena glavna misija na začetku omejena na boj proti »trem vrstam zla – terorizmu, separatizmu in verskemu ekstremizmu« –, je zdaj to multilateralna organizacija, znotraj katere potekajo različne oblike sodelovanja.