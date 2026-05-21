Xi s pomočjo prijateljev oblikuje postameriški svet

Za Kitajsko so odnosi z ZDA še vedno pomembnejši od »vseobsegajočega strateškega partnerstva« z Rusijo.

Kitajski službi za posebne storitve je komajda uspelo posesati rdečo preprogo, na katero je prejšnjo sredo stopil ameriški predsednik Donald Trump, že jo je morala razprostreti pred posebnim letalom, na katerem je tokrat pisalo Rusija. Ko je iz njega stopil ruski predsednik Vladimir Putin, je bila več kot očitna skoraj identična koreografija sprejema, ki so mu ga pripravili: na letališču ni bilo kitajskega partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga, temveč zunanji minister Wang Yi (Trumpa je pričakal podpredsednik republike Han Zheng), je pa bilo prav toliko mladih, ki so bili povsem enako oblečeni kot prejšnji teden in so mahali z enakimi šopki rož in zastavami obeh držav ter – tako kot ob Trumpovem prihodu – vzklikali »dobrodošli, dobrodošli«, dokler ni Putin sedel v limuzino in se ...