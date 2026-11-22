Prvi cilj je bil ugotoviti, da Amerika ni več edina supersila, ki drži svet v šahu, in zapisati v dokument, da vojna med upadajočo in vzpenjajočo se silo ni neizogibna. »Kdaj se bomo spet srečale, vse tri? V grmenju, bliskih ali dežju?« Tako se začne Shakespearov Macbeth, s srečanjem treh čarovnic, ki se dogovorijo, da se bodo ponovno srečale po bitki, ko bo ta »izgubljena ali dobljena«. V nadaljevanju najkrajše, a tudi najbolj krvave tragedije tega velikega dramatika ni več pomembno, za katero bitko gre. Ključna je zgolj podobnost, ki so jo nekateri komentatorji prepoznali med čarovnicami iz te drame in tremi predsedniki najmočnejših držav današnjega sveta. »Kdaj se bomo spet srečali, mi trije?« Xi Jinping, Donald Trump in Vladimir Putin bi lahko prav s tem vprašanjem sklenili svoje ...