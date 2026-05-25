Xi Vučiću podelil najvišje kitajsko odlikovanje za tuje državljane

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da bo strateško partnerstvo s Srbijo doseglo nove višine. Med državama je bilo podpisanih več kot 30 sporazumov in dve skupni izjavi, Xi pa je Vučiću podelil tudi najvišje državno priznanje.

»Prepričan sem, da bo vaš obisk pomenil novo prelomnico v naših dvostranskih odnosih in vezeh ter da bo naše celovito strateško partnerstvo privedlo do novih višin,« je po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS sporočil Xi v nagovoru pred večurnim srečanjem delegacij obeh držav.

Kot je še dejal, bi morali državi krepiti medsebojne izmenjave, utrjevati medsebojno zaupanje in se podpirati v času, ko svet postaja vse bolj nestanoviten.

Vučić se je kitajskemu predsedniku zahvalil za spoštovanje, ki ga je izkazal do Srbije, ter za »sodelovanje pri razvoju Srbije, za skupno pripravo svetovne razstave Expo in za pomoč Srbiji v težkih časih« .

Kot je po srečanju še sporočil na družbenem omrežju Instagram, sta državi danes odprli nova poglavja sodelovanja na področjih gospodarstva, znanosti, inovacij, izobraževanja in skupnega razvoja pobude Pas in pot, s podpisom številnih sporazumov pa dodatno utrdili temelje partnerstva.

Predstavniki obeh držav so v Pekingu v navzočnosti obeh predsednikov podpisali več dvostranskih sporazumov, voditelja pa tudi skupni izjavi o nadaljnjem spodbujanju in gradnji skupnosti Srbije in Kitajske s skupno prihodnostjo v novi dobi ter o skupnem pospeševanju izvajanja štirih globalnih pobud.

Xi je Vučića odlikoval tudi z najvišjim državnim odlikovanjem za tuje državljane, redom prijateljstva. Priznanje so prvič podelili leta 2018, ko ga je prejel ruski predsednik Vladimir Putin.

Kot je zapisal Vučić na Instagramu, red odraža skupne uspehe, ki jih poosebljajo simboli, značilni za današnjo Srbijo, zgrajeno tudi ob podpori Kitajske, zanj pa pomeni dodatno obveznost, da bo v prihodnje skrbel za odnose med državama in storil vse, da bosta Srbija in Kitajska gradili skupnost s skupno prihodnostjo, »natanko tako, kot ste si jo zamislili vi« .

Pred srečanjem s Xijem je Vučić novinarjem povedal, da bodo med temami ožjega dela pogovorov tudi vojaško-tehnično in gospodarsko sodelovanje.

Vučić je petdnevni obisk na Kitajskem začel v nedeljo, v sklopu obiska pa se je sestal tudi s kitajskim premierjem Li Qiangom.

Kitajska in Srbija sta strateško partnerstvo vzpostavili avgusta 2009. Med prvim obiskom kitajskega predsednika v Beogradu junija 2016 sta državi podpisali skupno izjavo o vzpostavitvi celovitega strateškega partnerstva, ob drugem obisku Xija maja 2024 pa skupno izjavo o poglobitvi in nadgradnji celovitega strateškega partnerstva ter oblikovanju skupnosti Srbije in Kitajske s skupno prihodnostjo v novi dobi.

Kitajska je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Srbije. Blagovna menjava med državama je lani znašala 9,36 milijarde dolarjev. Izvoz Srbije je dosegel 2,1 milijarde dolarjev oziroma 5,6 odstotka celotnega srbskega izvoza, uvoz iz Kitajske pa 7,2 milijarde dolarjev oziroma 15,3 odstotka celotnega uvoza države.

Rast blagovne menjave, ki se je lani povečala za četrtino, je po pisanju srbskih medijev tudi posledica sporazuma o prosti trgovini. Sporazum je začel veljati 1. julija 2024 in predvideva postopno odpravo oziroma znižanje carin za okoli 20.000 izdelkov, ki si jih državi medsebojno izvažata in uvažata.