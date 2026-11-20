Velika okrogla miza iz plemenitega lesa je imela simbolično obliko našega planeta, ko so se na prvem tristranskem srečanju v zgodovini za njo zbrali voditelji Kitajske, ZDA in Rusije. Xi Jinping je bil vendarle na sredini, Donald Trump je sedel na njegovi levi, Vladimir Putin pa na njegovi desni strani. Ura, ki so jo preživeli skupaj v luksuznem letovišču v južnem kitajskem mestu Shenzhenu, se je zagotovo z velikimi črkami zapisala v anale odnosov med tremi velikimi silami. Kljub skromnim pričakovanjem glede vsebine pogovorov so se trije predsedniki dotaknili najpomembnejše teme današnjega sveta. Xi je jedrsko orožje opisal kot »Damoklejev meč, ki visi nad človeštvom«, in poudaril, da bi ga bilo treba popolnoma prepovedati in uničiti. Tem besedam ni oporekal nobeden od njegovih dveh ...