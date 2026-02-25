Xi za nemški pragmatizem, Merz za kitajske nakupe

Nemčija pod kanclerjem Friedrichom Merzem išče novo formulo za sodelovanje s Kitajsko, ki je nekoč močno poganjala nemški bruto domači proizvod, zdaj pa ga vse manj. Kitajci so se iz proizvajalcev cenenega potrošniškega materiala prelevili v inovatorsko velesilo, ki predvsem v novih tehnologijah, vključno z umetno inteligenco, robotiko in električnimi avtomobili, osvaja svet. Kancler Merz meni, da obstajajo številne priložnosti za gospodarsko sodelovanje med državama, ki bo prineslo rast obema. Toda dejstvo je, da je nemška industrija v zatonu. Merz si bo najnovejši napredek pri humanoidnih robotih ogledal na Kitajskem, ne v Nemčiji.

Časi, ko so nemški avtomobili na kitajskem trgu šli za med, so minili. Premožni Kitajci posegajo le še po prestižnih avtomobilih nemških proizvajalcev, srednji razred pa množično kupuje kitajske električne avtomobile. Jasno je, komu gre bolje. Podobna usoda očitno čaka tudi strojno opremo. Kancler Merz se bo med dvodnevnim obiskom Kitajske oglasil tudi v tovarni humanoidnih robotov Unitree Robotics v visokotehnološkem središču Hangzhou. Kitajska namreč razvija vse bolj napredne robote. Spomnimo na kitajski prevzem nemškega proizvajalca proizvodnih robotov Kuka leta 2016, ki je pretresel nemško javnost. Danes na Kitajskem deluje na stotisoče podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo in razvojem robotov.