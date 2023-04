Xijev neizkoriščeni vzvod za spametovanje Putina

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je, kot stalna članica varnostnega sveta, odgovorna, da uporabi svoj vzvod za vpliv na Rusijo in jo prepriča o končanju vojne, je bilo eno od glavnih sporočil francoskega predsednika Emmanuela Macrona in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen na pogovorih v Pekingu.

Trgovina med Kitajsko in EU cveti, lani je menjava znašala 2,3 milijarde na dan. A EU razmišlja, kako bi v prihodnje oblikovala odnose. Ločevanje od Kitajske bi bilo kljub rivalstvu in številnim trenjem napaka. Drugače kot Macron, ki je med obiskom z delegacijo gospodarstvenikov – med drugim iz Alstoma in Airbusa – sklepal kupčije, je Ursula von der Leyen opozarjala na vse večjo odvisnost in tveganja na gospodarskem področju.