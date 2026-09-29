Xijeva mir in sreča za ZDA prihajata v obliki pand

Ko sta Ping Ping in Fu Shuang v nedeljo z letalom družbe Fedex iz Chengduja prispela v Atlanto, je bil sprejem morda le malo manj slovesen in ceremonialen kot takrat, ko sta prejšnjo sredo v Washington pripotovala kitajski predsednik Xi Jinping in njegova soproga Peng Liyuan. Novinarji so s pripravljenimi kamerami čakali, da se bodo odprla vrata letala in začeli pozdravni govori, zrak pa je bil poln optimizma, ki zdaj napolnjuje odnose med Kitajsko in ZDA. Kitajska je živalskemu vrtu v Atlanti za deset let posodila dve pandi. Simbol otoplitve odnosov med Pekingom in Washingtonom. Japonska ostaja brez pand ob vse slabših odnosih s Kitajsko. Ping Ping in Fu Shuang sta seveda pandi, katerih prihod je Xi napovedal med bivanjem v Beli hiši. In lahko bi rekli, da ni bilo dokaza, ki bi bolj ...