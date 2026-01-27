Xijevo čistko upravičeno označujejo za zgodovinsko

Nemir v vodstvu: Za kitajskega voditelja je največja prioriteta obstoj na oblasti, temu pogosto služi tudi njegova protikorupcijska kampanja.

Čistka, ki jo kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping izvaja med visokimi častniki Narodnoosvobodilne vojske (NOV), se upravičeno imenuje zgodovinska. Prejšnji konec tedna je obrambno ministrstvo objavilo, da so uvedli preiskavo proti generalu Zhang Youxia​ju, podpredsedniku centralne vojaške komisije, katere predsednik je Xi Jinping osebno. Preiskavo so uvedli zaradi »resnih disciplinskih in zakonskih prestopkov« generala, ki je na visoki funkciji. Čeprav o v Wall Street Journalu citirali dobro obveščene vire, ki trdijo, da je Zhang Youxia obtožen prodaje tajnih podatkov o kitajskem jedrskem orožju ZDA, kitajski viri poudarjajo, da gre tukaj za nevaren politični boj med Xi Jinpingom in frakcijo v NOV, ki se upira njegovemu absolutističnemu poveljstvu. WSJ: Zhang Youxia obtožen ...