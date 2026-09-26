Xijevo krotenje beloglavega orla

Predsednika sta v Washingtonu vztrajala pri medsebojni kemiji, gost pa je poudarjal odnose med narodoma.
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Donald Trump in Xi Jinping sta na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljnjem sodelovanju med državama. FOTO: Saul Loeb/AFP
Če bi bil kitajski predsednik Xi Jinping v četrtek zvečer gostitelj, ameriški predsednik Donald Trump pa njegov gost, bi imele divje gobe na jedilniku slavnostnega banketa posebno simboliko. Ko je bil Xi Jinping namreč leta 2015 prvič na uradnem obisku v Beli hiši, se je večerja, ki sta jo njemu v čast pripravila takratni predsednik Barack Obama in njegova žena Michelle, začela z juho iz divjih gob.
Ta sezonska specialiteta bi lahko bila sporočilo, da se ameriško-kitajski odnosi vračajo na raven medsebojnega razumevanja in partnerstva, kakršna je bila v času, ko je bil v Beli hiši Obama. Toda po navedbah ameriških virov je šlo za naključje: preprosto je sezona gob in Trump pri razmišljanju o zunanjepolitičnih simbolih ne gre tako daleč. Če bi moralo kaj simbolizirati trenutek, v katerem ...
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