Z asistirano pomočjo umrl Ludwig Minelli, ustanovitelj Dignitasa

Ludwig Minelli, ustanovitelj švicarske organizacije za pravico do izbire ob koncu življenja Dignitas, je umrl s pomočjo asistirane smrti, je sporočila organizacija. Minelli je umrl v soboto, le nekaj dni pred svojim 93. rojstnim dnem. Do zadnjega je iskal načine, kako ljudem omogočiti svobodo odločanja o lastnih »zadnjih vprašanjih«, so zapisali pri Dignitasu.

Nekdanji novinar, bil je dopisnik nemškega tednika Der Spiegel, in pozneje pravnik je leta 1998 ustanovil eno najvidnejših svetovnih organizacij za pomoč pri smrti. S svojimi pravnimi bitkami je pomembno vplival na švicarsko zakonodajo in zmagal tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. To je leta 2011 priznalo pravico posameznika, da določi način in čas svojega konca.

Asisitirana pomoč pri smrti je v Švici dovoljeno že desetletja, od leta 1942, vendar aktivna evtanazija – pri kateri smrtni odmerek poda nekdo drug – ostaja prepovedana. Dignitas, ki ima več kot 10.000 članov, svoje storitve ponuja tudi tujcem. Do leta 2024 so pomagali več kot 4.000 ljudem, med njimi 571 Britancem.

Minelli je Dignitas ustanovil po razhodu s starejšo švicarsko organizacijo Exit, saj je menil, da so njena pravila preveč omejujoča.

Organizacija je postala svetovno znana, ker omogoča asistirano smrt tudi tujim državljanom, ki pridejo v Švico, ker v njihovih državah to ni dovoljeno.

V Švici je bil včasih deležen kritik zaradi pomanjkanja preglednosti finančnega poslovanja ter ker se je pomoč pri smrti ponujala tudi tistim, ki niso bili neozdravljivo bolni, a so želeli končati življenje.

Soočal se je z več pravnimi izzivi, večkrat pa je zmagal pred švicarskim vrhovnim sodiščem.

Minelli je še lani pri 90 letih za Financial Times dejal, da dela »cel dan in pol noči« ter da bi morala biti asistirna smrt dostopna skoraj vsem. FOTO: Sebastien Bozon/Afp

Po svetu se odnos do asistirane smrti hitro spreminja. Francija je pred kratkim potrdila pravico tistih v zadnjem stadiju bolezni do pomoči pri smrti, zakone pa so od leta 2015 sprejele tudi Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Španija in Avstrija. V ZDA je dovoljena v desetih zveznih državah.

V Veliki Britaniji razprava ostaja zelo razgreta. Parlament je junija podprl osnutek zakona, ki bi terminalno bolnim z življenjsko napovedjo krajšo od šestih mesecev omogočil zaprositi za asistirano smrt ob odobritvi zdravnikov in strokovnega odbora. Nasprotniki opozarjajo na tveganja za ranljive. V Sloveniji je nedavno zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja kljub načelni podpori javnosti, na referendumu padel.

Dignitas se je ob smrti ustanovitelja zavezal, da bo še naprej deloval »v njegovem duhu, kot profesionalna in bojevita mednarodna organizacija za samoodločbo in svobodo izbire pri koncu življenja.«