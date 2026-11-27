Reformni zastoj je Bosno in Hercegovino še bolj oddaljil od sredstev iz evropskega načrta za rast. Kriz in slabega upravljanja vajeni državljani ene najrevnejših držav v Evropi so klofuto iz Bruslja pričakovali, dobili pa so jo ravno na dan državnosti. Malo je upanja, da se bodo predstavniki mednarodne skupnosti prihodnji teden zedinili okoli imena novega visokega predstavnika. To, kar je za Bosance in Hercegovce mrtvi tek, je za ZDA ugoden razplet, saj vršilec dolžnosti visokega predstavnika ostaja ameriški diplomat. V času, ko države članice Evropske unije in zveze Nato žolčno razpravljajo o tem, kako zavarovati vzhodno krilo Nata in Evrope pred morebitnim prelivanjem učinkov ruske agresije iz Ukrajine, se vse bolj zdi, da Unija pozablja na svoje jugovzhodno dvorišče. Medtem ko EU z ...