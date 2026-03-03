Z dezinformacijami napadajo evropski projekt

Romunija je v preteklosti izkusila, kako je imeti rusko oblast na svojem ozemlju, kot soseda Ukrajine zato odločno zagovarja pomoč in evropsko solidarnost z napadeno državo. Čeprav ni popolna, je Evropska unija najboljši politični projekt, ki smo ga ustvarili v tem delu sveta, in vredno se je potruditi, da ga še izboljšamo in obranimo pred očitnimi poskusi njegove oslabitve, je v pogovoru za Delo med drugim povedala Oana-Silvia Țoiu, ministrica za zunanje zadeve Romunije.

Med obiskom v Ljubljani sta s slovensko ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon govorili tudi o gospodarskem sodelovanju med državama, ki se uspešno razvija. Blagovna menjava je dosegla 1,37 milijarde evrov in se po zadnjih podatkih še povečuje. Članici Evropske unije in Nato zveze pa povezuje več kot zgolj skupni gospodarski interes.