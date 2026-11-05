Z eksplozijami na letalih grozili antifeministi v boju za »moško državo«

Evropski komisar za promet Apostolos Cicikostas je danes sporočil, da je še prezgodaj za oceno, ali so grožnje z bombami na letalih, ki v zadnjih dneh motijo letalski promet po Evropi, med seboj povezane. V objavi na družbenem omrežju X je še poudaril, da je vsaka grožnja civilistom nesprejemljiva.

Komisar je v zvezi s poročili o bombnih grožnjah dodal, da so na ravni EU sprožili mehanizem za izmenjavo informacij na področju letalske varnosti.

Zapisal je tudi, da je še prezgodaj za oceno, ali so te grožnje med seboj povezane. Preiskave po posameznih državah še potekajo, je še sporočil Cicikostas.

Grožnje z bombami na letalih so po najnovejših podatkih britanskega BBC danes prejeli na najmanj 18 letih različnih letalskih družb v več evropskih državah. Zaradi tega so preusmerili najmanj tri potniška letala, več pa so jih po pristanku na cilju pregledali strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Doslej niso ugotovili nevarnosti za potnike.

Pred tem so v zadnjih dneh na komercialnih letih v Evropi potrdili okoli deset groženj z bombami, doslej pa so se vse izkazale za lažne.

Italijanske oblasti so sporočile, da je bila grožnja dvema letaloma na poti v Italijo poslana po elektronskem sporočilu, v katerem so »borci za moško državo« grozili, da bodo v boju proti »feminističnemu režimu« »nebo obarvali rdeče z eksplozijami«, poroča BBC.