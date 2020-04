Z grozo pričakujejo prihodnje tedne

Strokovnjaka predsednikovega jkriznega štaba Anthony Fauci in Deborah Birx. Foto Mandel Ngan Afp

Očitki in spori

Najbogatejši Zemljan Jeff Bezos ne poskrbi dovolj za svoje uslužbence. Foto Katherine Taylor Reuters

New York – Ta virus je véliki­ ­izenačevalec, je dejal guverner­ države New York.­ Med obolelimi je tudi njegov­ brat in novinar televizijske družbe­ CNN Chris, celoten New York pa se pripravlja na porast smrtnih žrtev. Po »ugodnih scenarijih« strokovnjakov bo v ZDA do 240.000 žrtev, po črnih več kot dva milijona.»Bodi močen, moj mali brat, če je kdo #newyorškožilav, si to ti,« je tvitnil guverner najbolj ogrožene zvezne države v ZDA. Zaradi, ki v kleti svoje hiše na Long Islandu prestaja visoko vročino in težave z dihanjem, se je pred kamerami jokal njegov televizijski kolega, 45-letnega brata newyorškega guvernerja pa najbolj skrbi, ali je nevede okužil otroke in ženo. Zaskrbljenost je mogoče razumeti, saj pred new­yroškimi bolnišnicami stojijo hladilni tovornjaki­ mrtvašnice.Več kot kjerkoli drugje jih je v predelih newyorškega Queensa, kjer je odraščal republikanski predsednik. Ta je vsaj za zdaj utišal svoj bombastični slog in na tiskovnih konferencah opozarja na grozljivo oceno zdrav­stvenih strokovnjakov.iniz njegovega kriznega štaba sta predvidela, da bo najhujše divjanje koronavirusa med 10. in 20. aprilom. Mnogi so obtožili predsednika, da je prepozno ukrepal, in tudi Trump je posredno priznal, da bi bilo morda vendarle dobro priporočiti splošno nošenje zaščitnih mask. Na eni od zadnjih tiskovnih konferenc je govoril o tem, da lahko vsakdo za to uporabi ruto.Najbogatejša država na svetu doslej ni proizvedla dovolj zaščitnih mask niti za zdravnike in drugo medicinsko osebje, ki je brez tega v smrtni nevarnosti. Predsednikov krizni štab mrzlično organizira proizvodnjo nujnih pripomočkov za spopad s koronavirusom, kar so v minulih desetletjih preselili zlasti na Kitajsko in drugam, številna podjetja delajo in izumljajo s polno paro. Ameriški borzni indeks Dow Jones se je včeraj z globokim padcem odzval na zadnje tragične napovedi, Trumpu pada podpora ­prebivalstva.Očitki letijo tudi na nekatere guvernerje zveznih držav, ki imajo v federalnih ZDA velike pristojnosti. Kalifornija in Washington, kjer so med prvimi potrdili okužbe, sta se za zdaj izognila usodi New Yorka, prihodnji tedni bodo razkrili tudi morebitne napake drugih. V ZDA se razgrevajo še drugi spori, ki lahko poslabšajo položaj. Organizacija Altheon Health, ki bolnišnicam posreduje zdravnike in drugo osebje,­ je članom znižala dohodke.Nekateri zaposleni v Amazonovem trgovinskem gigantu Whole Foods so zaradi pomanjkljivega zavarovanja pred virusom protest­no pozvali sodelavce k bolniškim izostankom. Zaposleni v prvih vrstah zdravljenja obolelih in nemotene oskrbe vseh drugih lastnikom očitajo varno prestajanje krize doma. Ali bolje povedano, v palačah, saj je Amazon sinonim za najbogatejšega zemljana