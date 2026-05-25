Z Janšo zasuk tudi v Bruslju: bolj naklonjeni Izraelu, manj zelenemu prehodu

Jasen premik v politiki prihodnje vlade Janeza Janša na bruseljskem parketu se nakazuje v odnosu do palestinskega vprašanja. Ljubljana bo po obdobju delovanja v skupini najostrejših kritičark Izraela zavzela držo, ki bo bolj naklonjena judovski državi.

Očitne spremembe se kažejo na podnebnem in energetskem področju. Nova koalicija napoveduje preverjanje rokov za opuščanje premoga in se zavzema za odpravo sistema trgovanja z izpusti CO2 (ETS), ki je ključni mehanizem evropske podnebne politike.

Slovenija ostaja dejavna zagovornica širitve EU na Zahodni Balkan, kjer bo morala nova oblast tesno sodelovati tudi z evropsko komisarko Marto Kos.