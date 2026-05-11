Z ladje evakuirali 94 od 147 ljudi, nekateri imajo simptome

Z luksuzne potniške ladje za križarjenje MV Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilla na otoku Tenerife, so včeraj po navedbah španskih oblasti doslej evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Špansko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je za njimi precej intenziven dan. Ves dan je potekalo izkrcavanje ljudi z ladje, kjer je izbruhnil andski sev hantavirusa. V manjših skupinah so jih oblečene v zaščitna oblačila in maske s čolni odpeljali v pristanišče Granadilla, nato pa jih z vojaškimi avtobusi prepeljali na letališče, od koder so s posebnimi letali poleteli v različne države. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monice Garcíe naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko.

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes po poročanju AFP dejal, da lahko prožnejša pravila ZDA za državljane, ki se vračajo z ladje, na kateri je izbruhnil hantavirus, prinašajo tveganja. »Naš nasvet je jasen: od 10. maja dalje 42 dni (karantene) z aktivnim spremljanjem,« je izjavil Tedros, ki je na Tenerifu tudi sam sodeloval pri organizaciji evakuacije.

Ameriške potnike, ki so brez simptomov, bodo namreč prepeljali v specializirani center v zvezni državi Nebraska, vendar tam ne bodo nujno v karanteni, je včeraj povedal direktor ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) Jay Bhattacharya povedal za CNN.

Ameriško ministrstvo za zdravje je v nedeljo sporočilo, da je bil eden od 17 repatiriiranih Američanov, blago pozitiven na testu za sev virusa andes, drugi pa ima blage simptome; pri njem virus še ni bil potrjen.

Simptome bolezni je kazal tudi eden od repatriiranih Francozov, je sporočil premier Sébastien Lecornu. Pojavili so se med čarterskim letom s Tenerifov v Pariz, zato je bilo vseh pet francoskih potnikov, evakuiranih z ladje, »takoj nameščenih v strogo izolacijo do nadaljnjega«.

Danes se bo s Tenerifov v Avstralijo odpotovalo šest potnikov, 18 pa jih bodo prepeljali na Nizozemsko. Obe letali bosta prevažali tudi potnike iz drugih držav, ki niso poslale lastnih repatriacijskih letov.