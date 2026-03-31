Z manj vožnje nad naftni šok

Zvišanje cene sodčka nafte brent na 107 dolarjev in borzna podražitev plina za 70 odstotkov v mesecu dni po začetku napadov na Iran v EU povzročata vse več skrbi. Zvišanje cen goriv na črpalkah na več kot dva evra za liter je v številnih državah članicah znamenje za preplah. Če bi se blokada Hormuške ožine nadaljevala, bi lahko nastale motnje v preskrbi.

Ministri za energijo so se na videokonferenci posvetovali o varnosti preskrbe z energenti in usklajevanju držav EU pri ukrepih. Cilj je skupen – čim bolj zmanjšati učinek rastočih cen energije na gospodinjstva in industrijo. Veliko usklajevanja do zdaj ni bilo niti med sosedami.