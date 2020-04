Čez teden je policijska ura v veljavi med 17. in 5. uro, ob koncih tedna pa od sobote od 13. ure do ponedeljka do 5. ure. FOTO: Fedja Grulovic/Reuters

Srbski predsednikje danes v Stari Pazovi glede pandemije novega koronavirusa dejal, da je za Srbijo težka noč. Do danes so v Srbiji zabeležili 1908 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 51 ljudi, sedem v soboto. Po Vučićevih besedah je okuženih tudi več deset vojakov, ki so sprejemali Srbe , ki so prihajali iz tujine.Srbski epidemiologje na popoldanski novinarski konferenci povedal, da se je v zadnjih 24 urah s koronavirusom okužilo še 284 ljudi, tako da so doslej zabeležili 1908 primerov okužbe. V bolnišnicah je 1082 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19, od tega jih je 98 na ventilatorji.V zadnjem dnevu je za to boleznijo umrlo še sedem ljudi, od tega pet moških. V povprečju so bili stari 64,2 leta, vsi so imeli še druge pridružene bolezni. Vse skupaj je covid-19 v Srbiji zahteval 51 smrtnih žrtev. »Jasno se vidi peti teden, nahajamo se v vzletu epidemije,« je povedal Kon. »Za nami je težka noč. Prišlo pa bo še več težjih,« pa je že zjutraj v Stari Pazovi, kjer je obiskal trgovino z medicinsko opremo, dejal Vučić.Poudaril je, da se bodo rezultati spoštovanja ukrepov poznali. »Predaja nikoli ni bila in nikoli ne bo možnost. Srbija se bo še naprej borila in zmagala,« je dejal. Povedal je še, da se je z novim koronavirusom okužilo tudi več deset pripadnikov prve brigade srbske vojske, ki so sodelovali pri sprejemanju ljudi, ki so med 13. in 16. marcem prišli iz tujine.»Gre za več deset vojakov, ne za posameznike. Tako je jasno, s čim so se soočali,« je dodal. Zahvalil se jim je in izrazil upanje, da bodo vsi ozdraveli. Po poročanju srbske radiotelevizije RTS gre za najmanj 60 vojakov.Srbija je uvedla stroge ukrepe za omejitev širjenja virusa. Čez teden je policijska ura v veljavi med 17. in 5. uro, ob koncih tedna pa od sobote od 13. ure do ponedeljka do 5. ure. Srbska direkcija za upravljanje začasno odvzete lastnine pa je danes sporočila, da je vladi odstopila štiri hotele, ki so jih zasegli, ki je bil leta 2018 obsojen na 15 let zapora zaradi tihotapljenja kokaina in Južne Amerike v Evropo.Trije bodo namenjeni zdravstvenemu osebju, ki sodeluje v soočanju z novim koronavirusom, eden pa ljudem, ki po vrnitvi v domovino čakajo na rezultate testiranja. Skupaj bodo v te hotele lahko namestili okoli 600 ljudi.