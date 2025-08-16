Z nasiljem pripravljajo teren za predčasne volitve

V nadaljevanju preberite:

Na ulicah srbskih mest se je tudi včeraj zvečer zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti odzivu oblasti na nasilje dobro organiziranih in koordiniranih skupin nasilnežev, privrženih predsedniku Aleksandru Vučiću. Notranji minister Ivica Dačić je dejal, da je bilo v četrtek poškodovanih najmanj 42 policistov, samo po četrtkovih protestih pa so pridržali 37 ljudi. V spopadih s policijo je bilo poškodovanih tudi več demonstrantov, številni so bili ranjeni tudi v pretepih s privrženci vladajoče SNS, med katerimi so bili mnogi zamaskirani in opremljeni s palicami.

»V Srbiji smo priča delovanju odkrite koalicije mafije in policije na škodo državljanov, ki mirno protestirajo. Ti skupini v več mestih koordinirano napadata zbrane državljane in sploh ne skrivata svojega zavezništva. Podobne stvari smo videli v fašističnih režimih in bojim se, da lahko pričakujemo še bolj krvavo stopnjevanje nasilja,« bije plat zvona srbski pisatelj Marko Vidojković.