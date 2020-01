FOTO:Z obale, obkrožene z ognjem, rešujejo ujete turiste in prebivalce

Posnetek, ki je nastal 2. januarja, prikazuje debelo plast dima, ki se vali nad Victorio in Novim Južnim Walesom. Za primerjavo so pri Nasi dodali fotografijo iz 24. junija 2019.

FOTO: NASA Earth Observatory/AFP

Težave za premiera

Avstralski premier Scott Morrison se sooča z jeznimi prebivalci. FOTO: James Ross/AFP

Satelitski posnetki območij, kjer gori. Posnetek je nastal 1. januarja. FOTO: Nasa

Avstralska mornarica evakuira okoli tisoč ljudi v mestu Mallacoota na obali zvezne države Victoria. Z dvema ladjama – HMAS Choules in MV Sycamore – bodo izvedli »neprecedenčno masovno preselitev«, se je izrazil minister. Na obalo se je zateklo okoli 4000 turistov in prebivalcev, ko so gozdni požari obkrožili mesto in zaprli ceste, ki vodijo na varno.Vojska je včeraj s helikopterji prepeljala okoli 60 ljudi, danes je v ozračju preveč dima za varno reševanje, piše BBC.Do četrtka zvečer se je k evakuaciji prijavilo okoli 960 ljudi, odpluli pa bodo do pristanišča Welshpool, ki je okoli 16 ur plovbe stran od obale mesta Mallacoota.Premier Victorieje razglasil katastrofalne razmere za šest območij v zvezni državi. Izredne razmere so razglašene tudi v Novem Južnem Walesu , kjer imajo zdaj reševalci pravico tudi do prisilnih evakuacij.Za konec tedna se znova pričakujejo izjemna vročina, nevihte in veter, zato se bojijo najhujšega. Pristojne službe tako pozivajo prebivalce, naj čim prej zapustijo najbolj ogrožena območja. Od septembra je v požarih umrlo najmanj 20 ljudi, uničenih je bilo vsaj 1200 domov. Poginilo je tudi na milijone živali, kar je izjemen udarec za avstralsko favno, opozarjajo strokovnjaki.Avstralski premierse znova otepa očitkov zaradi prepočasnega ukrepanja, potem ko je država začela goreti. Jezni prebivalci so ga napadli v mestu Cobargo v Novem Južnem Walesu, zato je obisk moral skrajšati. Poudaril je, da razume jezo prebivalcev.Morrison je bil tarča kritik že pred tedni, ko je dopustoval na Havajih, medtem ko so bili požari vse bolj resen problem. Prav tako se je moral soočiti s kritiko njegovih načrtov v boju proti podnebnim spremembam. Sam trdi, da se Avstralija proti tem bori bolje kot druge države in da izpolnjuje mednarodne smernice, nekateri pa opozarjajo, da to še zdaleč ni dovolj.Nekateri deli Avstralije so že dlje časa borijo s sušo, lansko leto je bilo za Avstralijo rekordno vroče.