Z območja Gaze izstreljenih več raket, Izrael odgovoril z letalskimi napadi

Po sredinem napadu izraelske vojske v Nablusu na Zahodnem bregu, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 11 Palestincev, je bilo davi z območja Gaze proti Izraelu izstreljenih več raket. Izrael se je odzval z letalskimi napadi na objekte na območju Gaze, ki jih domnevno uporablja palestinsko gibanje Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je sporočila, da je bilo davi z območja Gaze proti Izraelu izstreljenih šest raket. Kot je zapisala v izjavi za javnost, je pet raket prestregel njen sistem zračne obrambe, ena pa je padla na nenaseljeno območje. Očividci na palestinski strani so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da so videli najmanj osem izstreljenih raket.

Za zdaj ne poročajo o nobeni žrtvi teh napadov. So pa rakete okoli četrte ure po lokalnem času (tretje ure po srednjeevropskem) sprožile opozorilne sirene v mestih Sderot in Aškelon nedaleč od Gaze, je sporočila izraelska vojska.

Izraelska vojska se je na raketno obstreljevanje z območja Gaze odzvala z letalskimi napadi na objekte, ki naj bi jih uporabljal Hamas. Kot je danes tvitnila izraelska vojska, gre za obrat za proizvodnjo orožja in vojaški kompleks Hamasa v osrednji in severni Gazi. Rakete so bile z območja Gaze izstreljene po sredinem napadu izraelske vojske v Nablusu, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 11 Palestincev, več kot sto ljudi pa je bilo ranjenih.