Z obrazom po nakupih: nasmehni se in plačaj

V nadaljevanju preberite:

Dolga desetletja je bil najbolj mučen del dnevnega nakupa v kitajskih prodajalnah plačevanje. Vrsto pred blagajno se je še nekako dalo prenesti, nato je sledilo pisanje računa v šestih izvodih, vstavljanje indigo papirja med vsakega od tankih listov, vpisovanje številk in nato še pismenk s kemičnim svinčnikom, potrditev z rdečim žigom, ločevanje vseh šestih izvodov in razvrščanje glede na to, kateri od teh pripadajo kupcu in kateri prodajalcu.

Zdaj je vse to omejeno na nasmešek. Namesto blagajn so v veleblagovnicah in prodajnih središčih namestili panele, podobne velikanskim mobilnim telefonom, in vse, kar mora storiti kupec, je, da se dotakne zaslona in – nasmehne. Kamera prepozna njegov obraz in sistem ima v trenutku dostop do njegovega računa. Plačilo je opravljeno v nekaj sekundah.