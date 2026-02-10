Z obsodbo ugaša upanje na politične reforme

Kitajska: Kazen so Jimmyju Laiu izrekli v trenutku, ko se demokracija v sosednjih državah potrjuje kot dobra izbira ljudstva

»Obsodba Jimmyja Laia potrjuje pravico in je resno opozorilo, da se bo vsak, ki bo ogrožal nacionalno varnost in stabilnost posebnega upravnega območja Hongkong, soočil z resno zakonsko kaznijo.« S temi besedami je časopisna agencija Xinhua komentirala obsodbo, s katero so na dvajset let zapora obsodili medijskega mogotca in ustanovitelja časopisa Apple Daily, ki se je dosledno zavzemal za demokracijo v pokolonialnem Hongkongu in so ga pred petimi leti aretirali z obtožbo, da je podpihoval študentske zahteve po resnični demokraciji in nerede na hongkonških ulicah. Glede na to, da je Jimmy Lai star 78 let in ni ravno pri zdravju, bo kazen, ki so mu jo določili na podlagi zakona o nacionalni varnosti, v njegovem primeru verjetno pomenila dosmrtno ječo. Prav zato je ta kazen toliko bolj ...