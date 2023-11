Z reformo nad svete krave Evropske unije

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija potrebuje temeljite notranje reforme, da bo v času vojn in drugih velikih kriz lahko delovala in se učinkovito odzivala, je ena od manter zadnjih let. Tudi širitev, o kateri spet veliko razpravljajo, bi morala spremljati preobrazba načina delovanja Unije.

Evropski parlament je danes v Strasbourgu sprejel svoje zamisli, kako naj bi se Unija v prihodnjih letih spremenila. Čeprav so se sklicevali na želje, ki so jih izrazili državljani, je v predlogih iz Strasbourga očitno, da si v evropskem parlamentu želijo okrepiti vlogo v institucionalni arhitekturi EU.