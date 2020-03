Z učenjem na tujih napakah ostali oaza brez okužbe

Koronavirus je popolnoma zaustavil življenje. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Kako svet po koronavirusu vidi ekonomist?

Ljubljana –bi lahko ostal doma v Črni gori, na varnem pred koronavirusom, a se je ta konec tedna vseeno vrnil v Ljubljano, kjer že dobri dve leti službuje kot veleposlanik svoje države. Ukrepom slovenske države zaupa tako on kot njegova država, ki ostaja evropska oaza brez primera okužbe s koronavirusom.Kaj razen stereotipne nemobilnosti Črnogorcev je vzrok, da je najmanjša balkanska država še vedno edina v Evropi brez zabeleženega primera okužbe z novim koronavirusom?To in še kaj je bila tema našega pogovora z veleposlanikom Črne gore v Sloveniji Vujico Lazovićem. Profesor in doktor ekonomije je zadnji konec tedna preživel doma in priletel nazaj v Slovenijo morda s še enim zadnjih letov pred zaprtjem letališča na Brniku.»Zato, da še vedno nimamo potrjenega primera okužbe, so ključni trije dejavniki. Na prvem mestu sta zagotovo dobra organizacija javnega zdravstvenega sistema in odločen odziv pri sprejemanju vrste omejitvenih ukrepov. Prepovedano je javno zbiranje, podobno kot v Sloveniji so zaprti vrtci, šole in fakultete, zaprti so gostinski lokali in trgovine, ki ne prodajajo živil,« pravi Lazović.Seveda gre Črni gori na roko relativna majhnost države, ki jo oblast razmeroma zlahka nadzira. Tretji dejavnik, ki je prispeval k temu, da so oaza brez covida-19, pa je dejstvo, da so zelo podrobno spremljali dogajanje v drugih državah in se poslužujejo vseh izkušenj iz držav z okužbo.Ko bo svet premagal koronavirus, bo marsikaj drugače, se strinja tudi Lazović, ki je pred diplomatsko kariero predaval ekonomijo in informatiko, bil pa je tudi podpredsednik črnogorske vlade za ekonomsko politiko in sočasno tudi minister za informacijsko družbo.»Predstavljajte si današnji svet brez interneta in tehnoloških rešitev, ki nam vsem skupaj v teh razmerah omogočajo komunikacijo in delo. Sedanji položaj je delodajalce in delavce prisilil v delo od doma, marsikdo bo dojel, da je tudi tako mogoče delati, morda celo bolj učinkovito kot na dosedanji način,« ocenjuje Lazović.Države, ki so zelo odvisne od uvoza in nimajo dovolj lastnih proizvodnih zmogljivosti, mednje sodi tudi Črna gora, bodo spoznale, da je takšna odvisnost v krizi lahko resna težava. Kriza, ki je pred nami, pa je idealna priložnost za države, da na novo postavijo politiko neposredne državne pomoči podjetjem.»Državne pomoči so bile do zdaj v Evropski uniji prepovedane oziroma zelo omejene. EU zdaj ve, da mora državam dovoliti, da lahko pomagajo svojim podjetjem pri osnovnem preživetju. Kdor meni, da je proračun neusahljiv vir denarja, bo hitro dojel, da država podjetjem ne more pomagati iz prazne vreče. Ker je nekomu treba vzeti, da bi lahko komu drugemu dali, sam pričakujem znižanje plač v javnem sektorju in solidarnost javnega sektorja s tistimi, ki z ustvarjanjem polnijo državni proračun,« ocenjuje sogovornik.