Z uničevanjem skladišč vojna vstopa v vsak ruski dom

Ko se vojna iz frontne črte preseli v skladišče spletne trgovine, postane vsak neprevzet paket del širše strategije. V zadnjih dneh so ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli več logističnih centrov ruskega giganta Wildberries, ki je že pred dvema letoma obvladoval skoraj polovico ruskega trga spletnih tržnic, poškodovanih ali uničenih pa je bilo več kot pol milijona kvadratnih metrov skladiščnih površin.

To ne pomeni le več sto milijonov evrov materialne škode, ampak predvsem to, da vojna vstopa v vsakdan ruskih gospodinjstev, ki so bila doslej od nje pogosto le posredno odmaknjena. Članek pokaže, zakaj so ta skladišča postala nova frontna črta, kakšne spremembe v ruski logistiki in spletni trgovini lahko pričakujemo ter ali takšni napadi res krepijo nezadovoljstvo z oblastjo ali pa, nasprotno, utrjujejo vojno mobilizacijo. Ostaja vprašanje, kdo bo dolgoročno plačal najvišjo ceno za to vrsto pritiska.