Z zahodnim orožjem morebitna vojna manj predvidljiva

Zahod se strinja o nujnosti umiritve razmer in umika ruskih sil z ukrajinske meje, v evropskih prestolnicah pa obstajajo različni pogledi na to, ali bi moralo biti oboroževanje Ukrajine sestavni del odgovora na rusko agresijo ali pa bi to še poslabšalo že tako slab položaj.

Več članic severnoatlantskega zavezništva se je na naraščajočo nevarnost vnovičnega ruskega napada na Ukrajino odzvalo s povečanjem vojaške pomoči Kijevu. Slovenije ni na tem seznamu držav in si po vsem sodeč ne prizadeva, da bi se nanj uvrstila, ampak namesto tega vztraja pri iskanju diplomatske rešitve krize.