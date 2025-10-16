Z žrebom do vojakov, da ali ne?

V nadaljevanju preberite:

Po nemških parlamentarnih hodnikih se širi strah, da med Nemci ne bo dovolj interesa za zaposlitev v vojski in da prav tako ne bodo našli dovolj rezervistov. Skupaj jih do leta 2035 potrebujejo skoraj 300.000. Zaradi tega se je vnel spor znotraj koalicije o tem, ali naj bo nov sistem novačenja še vedno prostovoljen, ali pa naj Nemčija znova poseže po obveznem služenju vojaščine. kancler Friedrich Merz je namreč napovedal, da bo Nemčija imela največjo konvencionalno vojsko v Evropi, za kar pa seveda potrebuje veliko več vojakov, kot jih ima sedaj.