Za 470 sedežev v parlamentu je 470 kandidatov

V nadaljevanju preberite:

Na Kubi bodo pojutrišnjem izbirali člane parlamenta, imenovanega nacionalna skupščina ljudske oblasti. Prvič od začetka revolucije leta 1959 bo o izvoljencih odločalo ljudstvo, pravi vladajoča in edina partija, ki je izpeljala volilni proces skladno z novim volilnim zakonom iz leta 2019.

Proces se je začel z lokalnimi volitvami, partija je ponekod dala na izbiro celo več kot enega kandidata. Lokalni izvoljenci so potem izbirali ljudi za višje instance, na koncu so ostali izbranci med izbranci. To pomeni, da bodo volivci jutri odločali o 470 kandidatih, ki bodo zapolnili 470 mest v parlamentu.

Izvoljenci, se pravi vsi današnji kandidati, bodo v svojih vrstah izbrali predsednika republike, domnevno vnaprej določeni Miguel Díaz-Canel je eden izmed 470 kandidatov za poslanca. Potem bodo poslanci pet let dvigali roke za zakone, ki jih bo napisala partija. Plače za to početje ne bodo dobivali. Nekaj več kot polovica kandidatov je žensk, skoraj polovica poslancev bo temnopoltih, partija je razmerje sil po spolu in barvi kože izpeljala zelo skrbno.