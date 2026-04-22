Za Bruselj bo tudi pot iz nove krize zelena

Usklajevanje protikriznega delovanja med državami članicami, vlaganja v omrežja, konkreten cilj za elektrifikacijo, nadaljevanje zelenega prehoda, osredotočanje na domače vire čiste energije in odpravljanje odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv so med glavnimi nalogami EU, ki izhajajo iz nabora ukrepov, ki ga je pripravila evropska komisija.

V evropski komisiji opozarjajo, da bodo prihodnji meseci, morda tudi leta težki. Četudi bi se uresničil najugodnejši scenarij in bi bilo jutri konec vojne, bi vračanje v normalno stanje trajalo še dolgo. Katar bi, denimo, po mnenju Bruslja potreboval dve leti ali več za vnovično vzpostavitev transportne infrastrukture in vrnitev ravni proizvodnje utekočinjenega zemeljskega plina