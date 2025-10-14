Za Bruselj za zdaj le vloga plačnika

Neomejen dostop | že od 14,99€
Čeprav je bila v mirovnih prizadevanjih pod vodstvom Donalda Trumpa bolj ali manj odsotna, si EU želi, da bi imela v Gazi večjo vlogo, širšo od dobave humanitarne pomoči, donacij in povojne obnove. Uradna bruseljska linija je, da Hamas ne sme imeti nobene vloge v prihodnjem upravljanju Gaze in se mora razorožiti skladno s Trumpovim načrtom.
V evropski komisiji poudarjajo, da imajo pripravljena orodja, ki bi lahko bila uporabljena »dan pozneje«. Toda EU za zdaj nima predvidene vloge v svetu za mir, ki ga bo vodil Trump in bo po njegovem načrtu nadziral novo tehnokratsko palestinsko strukturo v Gazi.
Mirovni aktivist egiptovsko-savdskega rodu Loaj al Šarif je v pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov, ki ga je pripravil Evropski judovski kongres, o prihodnji vlogi EU ocenil, da bi morali slišati glasove z Bližnjega vzhoda. »V Gazo ne smete vložiti niti centa, če ne bo vodstva, ki je pripravljeno sprejeti Izrael kot soseda in bo prenehalo učiti otroke sovraštva,« je dejal al Šarif,
