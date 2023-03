Zaradi tragične železniške nesreče napovedani novi protesti

V Grčiji so izbruhnili protesti zaradi železniške nesreče, v kateri je umrlo 43 ljudi. Mnogi menijo, da je bila torkova nesreča neizbežna. »To je nedopustna nesreča. Situacija je poznana že tri desetletja,« je za AFP dejal protestnik, zdravnik iz Larisse Costas Bargiotas.

Med protestniki je prišlo tudi do spopadov s policijo pred sedežem Hellenic Train v Atenah – družbe, odgovorne za vzdrževanje grških železnic. Protesti so potekali tudi v Solunu in mestu Larissa, pri katerem se je v torek zvečer zgodila nesreča. 59-letni vodja železniške postaje v Larissi, ki zanika svojo odgovornost, je obtožen umora iz malomarnosti. Za nesrečo je okrivil tehnično napako. Eden izmed protestnikov je dejal, da je bilo »železniško omrežje videti problematično, z izčrpanim in slabo plačanim osebjem« ter da »poveljnik postaje, ki je bil aretiran, ne bi smel plačati cene za nedelujoči sistem.«

Protestniki so opozarjali, da gre za "privatizacijski umor". FOTO: Louisa Gouliamaki/Afp

Tudi člani železničarskega sindikata menijo, da se je nesreča zgodila zaradi nepravilnega delovanja varnostnih sistemov, na kar so opozarjali več let.

Zaposleni v železnicah so v znak protesta in žalovanja za četrtek napovedali nove proteste. »Bolečina se je zaradi desetin mrtvih in ranjenih sodelavcev in sodržavljanov spremenila v jezo« so zapisali v izjavi za javnost. »Nespoštovanje, ki so ga vlade v preteklih letih izkazale grškim železnicam, je privedlo do tragičnega rezultata,« so še dodali.

Med protestniki je bilo tudi več sto študenov. FOTO: Louisa Gouliamaki/Afp

Minister za promet Kostas Karamanlis je zaradi nesreče že včeraj odstopil. Dejal je, da bo prevzel odgovornost za »dolgoletne neuspehe« oblasti pri popravljanju železniškega sistema, za katerega je dejal, da ni primeren za 21. stoletje. Pred bolnišnico, kamor so pripeljali trupla žrtev in ponesrečence, je bil izobešen transparent, na katerem je pomenljivo pisalo, da bodo oblasti morebitne sistemske napake v uradni preiskavi, ki trenutno poteka, prekrile.

Po incidentu, v katerem je potniški vlak čelno trčil v tovorni vlak, nakar so zagoreli prvi vagoni, so po vsej državi razglasili tridnevno žalovanje. Sprednji vagoni potniškega vlaka so večinoma uničeni. Veliko od 350 potnikov na krovu je bilo študentov v svojih dvajsetih, ki so se vračali v Solun po dolgem koncu tedna ob praznovanju grškega pravoslavnega posta.

Med protesti je izburhnilo tudi nekaj požarov. FOTO: Louiza Vradi Reuters

Grški premier Kyriakos Micotakis je dejal, da je bila za katastrofo kriva »tragična človeška napaka«. Oblasti so zatrdile, da bo preiskava pravična in neodvisna.