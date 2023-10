Za evakuacijo severa Gaze 24 ur časa

7.50 »Civili niso naši sovražniki.«

Civili niso naši sovražniki, je na omrežju X izjavil izraelski tiskovni predstavnik Jonathan Conricus. Po njegovem je odredba o evakuaciji del izraelskih »humanitarnih ukrepov«, cilj pa reševanje življenj.

Dejal je, da želi vojska pri napadih v Gazi čim bolj zmanjšati civilne žrtve in da ostaja v celoti zavezana zakonom mednarodnega oboroženega spopada. »Razumemo, da bo trajalo nekaj časa,« je dejal o evakuaciji, »to ni lahek proces.«

7.40 HRW: Izrael v Gazi in Libanonu uporablja beli fosfor

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v četrtek obtožila Izrael, da je v svojih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu uporabljal strelivo z belim fosforjem. Opozorila je, da uporaba belega fosforja na gosto poseljenih civilnih območjih krši mednarodno pravo. Izrael uporabe tovrstnega streliva za zdaj še ni komentiral.

»Uporaba belega fosforja v Gazi, enem od najgosteje poseljenih območij na svetu, povečuje tveganje za civiliste in krši mednarodno humanitarno pravo. Vsakič, ko se beli fosfor uporabi na gosto naseljenih civilnih območjih, lahko povzroči hude opekline in doživljenjsko trpljenje,« je opozorila direktorica HRW za Bližnji vzhod in severno Afriko Lama Fakih.

Pojasnila je, da se beli fosfor lahko uporablja kot zažigalno orožje, saj se vname, če je izpostavljen kisiku. Kemična reakcija nato ustvari toploto okoli 815 stopinj Celzija, svetlobo in močan bel dim, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Da bi se izognili civilni škodi, bi moral Izrael prenehati uporabljati beli fosfor na naseljenih območjih. Udeležene strani v konfliktu bi morale storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi civilistom prihranile nadaljnje trpljenje,« je še dodala Fakih.

Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajelo palestinsko oboroženo gibanje Hamas. Nadaljuje tudi silovito bombardiranje palestinske enklave, kjer je svoje domove po podatkih ZN zapustilo že več kot 423.000 ljudi.

7.30 Niti šole in bolnišnice niso izjema

Ukaz izraelske vojske o evakuaciji vključuje tudi vse osebje ZN in tiste, ki so zaščiteni v objektih ZN, kar vključuje šole, zdravstvene centre in klinike, piše BBC.

V petek popoldne se na nujni seji za zaprtimi vrati sestane varnostni svet ZN. Stalne članice so ZDA, Velika Britanija, Kitajska, Rusija in Francija.

Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bosta danes obiskali Izrael, da bi izrazili solidarnost z žrtvami terorističnih napadov gibanja Hamas ter se sestali z izraelskim političnim vodstvom.

7.00 Za Izraelce je odziv ZN sramoten

Na svarilo ZN se je odzval izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan; zagovarjal je ukaz za evakuacijo in dejal, da je izjava mednarodnega organa sramotna, poroča britanski BBC.

Pred evakuacijo Gaze. FOTO: Mohammed Abed/AFP

Med drugim je dejal, da je Izrael prebivalce Gaze opozoril vnaprej in tako skušal »zmanjšati škodo za tiste, ki niso vpleteni« v vojaško operacijo proti palestinskemu oboroženemu gibanju Hamas.

»Združeni narodi so si dolga leta zatiskali oči pred oboroževanjem Hamasa, sedaj pa, namesto da bi stali ob strani Izraelu, katerega državljane so pobili Hamasovi teroristi, pridigajo naši državi. Bolje bi bilo, da se osredotočijo na vrnitev talcev, obsodijo Hamas in podprejo pravico Izraela do obrambe,« je dejal Erdan.

6.30 Izrael sporočil ZN, da imajo za evakuacijo Gaze 24 ur časa

Izraelska vojska je po poročanju New York Timesa Združene narode obvestila, da se mora celotna populacija severnega predela Gaze umakniti proti jugu. Za to imajo 24 ur časa, je v četrtek pozno zvečer sporočil predstavnik ZN Stephane Dujarric. Dodal je, da bi imel takšen umik, ki pomeni selitev več kot milijona ljudi, tragične posledice.

Informacijo so, kot je dejal, prejeli tik pred polnočjo v Gazi. ZN so odločno pozvali k umiku ukaza, saj se bo v nasprotnem primeru položaj, ki je že tragičen, spremenil v katastrofo.

Šesti dan obstreljevanja je domove zapustilo več kot 300.000 Palestincev, Gazi, ki ima dva milijona prebivalcev, pa grozi pomanjkanje hrane, vode in goriva. FOTO: Reuters/Mohammed Salem

Medtem ko so oblasti v Gazi Palestince pozvale, naj ne sledijo izraelskim zahtevam, pa je izraelska stran po poročanju časnika danes zjutraj potrdila zahtevo - v 24 urah se morajo prebivalci severnega dela Gaze umakniti proti jugu.

Šesti dan obstreljevanja je domove zapustilo več kot 300.000 Palestincev, Gazi, ki ima dva milijona prebivalcev, pa grozi pomanjkanje hrane, vode in goriva. Izraelske čete se po smrtonosnih napadih, ki jih je izvedel Hamas, pripravljajo na kopensko ofenzivo.

Predstavniki zdravstvene oblasti v Gazi so dejali, da je v bombardiranju doslej umrlo več kot 1500 ljudi, ranjenih pa je preko 6000 ljudi.