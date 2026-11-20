S pridružitvijo evropskega poslanca Branka Grimsa skrajno desni skupini Patriotov za Evropo (PfE) zapletov z njegovim delovanjem v evropskem parlamentu še ni konec. Ker je njegova SDS dolgoletna članica desnosredinske strankarske družine EPP, Grimsov prestop k Patriotom lahko postane vse večje breme za Janeza Janšo.

V hodnikih evropskega parlamenta kroži razlaga, da bi bila za vodjo SDS boljša rešitev, če bi se Grims pridružil skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Grims se je menda pogajal z obema skupinama, a se je na koncu odločil za veliko bolj sporne Patriote, ker je v skupini dobil enega od podpredsedniških položajev.