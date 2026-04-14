Za Kitajsko se zapirajo vrata v EU

Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.
Kitajski kapital in tehnologija bosta spet dragocena, in to ne glede na razlike med poraženim Fideszom in zmagovalno Tiszo. FOTO: Attila Kisbenedek/Afp
Kitajska je pohitela s čestitko stranki Tisza in njenemu voditelju Pétru Magyarju ob volilni zmagi in izrazila upanje, da se bodo njeni odnosi z Madžarsko tudi v prihodnje razvijali na podlagi vzajemnega spoštovanja, enakopravnosti, vzajemne koristi in pristopa »win-win«, natanko tako, kot so se odnosi med državama razvijali med drugim mandatom poraženega premiera Viktorja Orbána.
Xi in Orbán sta leta 2024 podpisala sporazum o »partnerstvu za vse letne čase«.
Madžari niso bili vedno zadovoljni z Orbánovo odprtostjo do kitajskih naložb.
Magyarjeva vlada ne bo a priori nasprotovala kitajskim projektom.
V nasprotju z ZDA in Donaldom Trumpom, ki je na nedeljskih državnih volitvah odkrito podpiral Orbána, je bilo vodstvo v Pekingu zadržano med predvolilno kampanjo. Predvsem zato, ker Kitajska ...
