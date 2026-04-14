Za Kitajsko se zapirajo vrata v EU

Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.

Kitajska je pohitela s čestitko stranki Tisza in njenemu voditelju Pétru Magyarju ob volilni zmagi in izrazila upanje, da se bodo njeni odnosi z Madžarsko tudi v prihodnje razvijali na podlagi vzajemnega spoštovanja, enakopravnosti, vzajemne koristi in pristopa »win-win«, natanko tako, kot so se odnosi med državama razvijali med drugim mandatom poraženega premiera Viktorja Orbána. Xi in Orbán sta leta 2024 podpisala sporazum o »partnerstvu za vse letne čase«. Madžari niso bili vedno zadovoljni z Orbánovo odprtostjo do kitajskih naložb. Magyarjeva vlada ne bo a priori nasprotovala kitajskim projektom. V nasprotju z ZDA in Donaldom Trumpom, ki je na nedeljskih državnih volitvah odkrito podpiral Orbána, je bilo vodstvo v Pekingu zadržano med predvolilno kampanjo. Predvsem zato, ker Kitajska ...