Letošnja podnebna konferenca Združenih narodov v Antaliji v Turčiji se je v nedeljo končala brez sporazuma. Skoraj 200 držav je dva tedna razpravljalo o tem, ali bi končni dokument sploh lahko vseboval omembo postopnega opuščanja fosilnih goriv. Očitno je odgovor nikalen. Podobno kot lanskoletna konferenca v brazilskem Belému, na kateri prav tako ni uspelo sprejeti načrta za opuščanje fosilnih goriv, tudi Cop 31 znova razkriva omejitve diplomacije, ki temelji na doseganju soglasja. Vendar ti odmevni neuspehi ne pomenijo, da je globalni odziv na podnebne spremembe zastal. Nasprotno, energetska tranzicija poteka hitreje kot kdaj prej, čeprav še vedno ne dovolj hitro. Poglejmo najnovejše ključne številke. V zadnjih desetih letih so se stroški proizvodnje električne energije iz sončnih ...