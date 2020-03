Za koronavirusom zbolel tudi slovenski zamejski politik Gabrovec

»Počutim se dobro, vendar sem zaseden s stotimi izvidi,« je dejal, deželni svetnik Furlanije-Julijske krajine in deželni tajnik stranke Slovenska skupnost, ki je pozitiven na test za koronavirus koronavirus . Kot piše Primorski dnevnik, se je vest razširila pozno sinoči, potem ko je predsednik deželnega svetav dogovoru z deželnim predsednikompreklical sklic deželnega sveta, ki bi moral zasedati danes in jutri.Z deželne vlade Furlanije - Julijske krajine so sporočili, da so Gabrovca zadržali na opazovanju na oddelku za nalezljive bolezni katinarske bolnišnice v Trstu. Testirali pa bodo vse, ki so prišli v stik z njim – od njegovih sorodnikov in znancev do drugih deželnih svetnikov.Po neuradnih informacijah je Gabrovec prišel v stik z virusom domnevno v Trevisu, kjer je stopil na letalo za Apulijo. V deželi Furlaniji - Julijski krajini so do včeraj testirali 346 ljudi – 13 je okuženih, 208 jih je v karanteni doma (33 na Tržaškem, 45 na Goriškem, 107 na Videmskem in 23 na Pordenonskem), še navaja časnik.V Italiji je po zadnjih podatkih zaradi koronavirusa umrlo 79 ljudi in število obolelih strmo narašča. Pozitiven na test je bil celo 20 dni star novorejenček iz Bergama, poroča Il Messagero. Danes bo italijanska vlada odločala o nadaljnjih ukrepih. Po drugi strani se na Kitajskem epidemija umirja. V Sloveniji koronavirusa za zdaj še niso zaznali.