Za Libanon premirja ni, Izrael še vedno napada jug države

Izraelske sile so danes kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom, ki naj bi vseboval tudi konflikt Libanon, znova izvedle zračne napade na več območij v južnem delu države, poročajo libanonski mediji.

Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, so izraelska bojna letala napade izvedla v bližini kraja Nabatije na jugu Libanona, napad z dronom pa tudi na obalno mesto Ansarije. Od ponedeljka je tako umrlo najmanj pet ljudi, samo v torkovih napadih so bile ubite najmanj štiri osebe.

Omejevanje sovražnosti je sicer nekaterim prebivalcem južnega dela Libanona omogočilo vrnitev na svoje domove, a je libanonska vojska domačine pozvala, naj odložijo svojo vrnitev, saj še vedno obstaja nevarnost izraelskih napadov, je povzela STA.

Obupani Libanonci vsak dan doživljajo nasilje. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

Konflikt je Libanon zajel v začetku marca, ko je tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah v podporo Iranu izstrelilo rakete na Izrael. Ta je odgovoril z obsežnimi zračnimi napadi in kopensko invazijo, kar je po podatkih libanonskega zdravstvenega ministrstva doslej zahtevalo več kot 3800 smrtnih žrtev.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je končanje vojne v Libanonu v torek označil kot najpomembnejšo točko dogovora z ZDA. Večkrat je tudi poudaril, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle med vojno.

V Izraelu so bili do dogovora kritični. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič trdita, da za Izrael ni zavezujoč. Tako premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Kac pa sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno.

Vodja Hezbolaha Naim Kasem naj bi medtem danes imel televizijski nagovor. Že včeraj je izrazil hvaležnost za iranska prizadevanja, da bi Izrael prisilili k takojšnji in trajni prekinitvi vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom.