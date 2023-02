V nadaljevanju preberite:

Iz najvišjih krogov oblasti ni bilo posebnih odzivov na obisk ameriškega predsednika v Kijevu. Ruski mediji so izpostavljali zlasti novico iz Washingtona, da je Bela hiša o »nenapovedanem« potovanju Joeja Bidna prej obvestila Kremelj.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je zdaj drugi človek sveta za nacionalno varnost, je zapisal, da je ameriški predsednik predstavnik zahodne orožarske industrije, ki veliko zasluži v Ukrajini.

Odziv govornice zunanjega ministrstva Marije Zaharova je bil sarkastičen. Na družabnem omrežju je spomnila na usode, ki so jih doživeli »vsi nekdanji ameriški projekti«. »Ne pozabite na usodo [nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila] Saakašvilija in [samorazglašenega predsednika Venezuele Juana] Guaidója. To čaka vse, ki so prodali svoja življenja Američanom: preklel jih je njihov lastni narod, nikomur niso potrebni; prisiljeni so razmetavati denar, ki so ga v Ameriki zaslužili z izdajo svojih držav, na prav tako ameriške odvetnike,« je na telegramu zapisala ruska diplomatka.