Za objavami tajnih dokumentov naj bi bil ameriški vojaški sodelavec

Po uhajanju zaupnih ameriških vojaških dokumentov so v javnost prišle nove podrobnosti, tokrat o Rusiji, kjer naj bi bili spori znotraj političnega vodstva ostrejši, kot se je sprva zdelo. Ameriški mediji pa so medtem poročali, da za objavo dokumentov stoji moški, ki je delal v enem od ameriških vojaških oporišč in je velik ljubitelj orožja.

Domnevni zaupni dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, kot sta twitter in discord, med drugim vsebujejo tajne obveščevalne podatke o vojni v Ukrajini, Kitajski in Bližnjem vzhodu.

Po poročanju časnika Washington Post naj bi za objavo zaupnih dokumentov stal mlajši moški, ki je delal v ameriškem vojaškem oporišču. Ta je dokumente sprva delil kot prepise s kolegi v klepetalnici, ki jo je vodil na platformi discord, priljubljeni med igralci videoiger. To se je izkazalo za mukotrpno, zato je začel kasneje objavljati fotografije dokumentov. Kako mu je to uspelo, za zdaj ni jasno. Sredi marca pa je prenehal deliti dokumente s skupino.

Moškega so poznali pod vzdevkom »OG«, kar naj bi pomenilo »originalni gangster«. Povedal je, da je dokumente dobil v vojaškem oporišču, kjer je delal, je danes sklicujoč se na dva anonimna člana omenjene skupine za klepet poročal časnik.

Skupino naj bi sestavljalo kakih dvajset moških, ki jim je bila skupna »ljubezen do orožja, vojaške opreme in Boga«, navaja Washington Post. Eden od članov ga je opisal kot moškega v zgodnjih 20. letih. »OG« naj bi imel slabo mnenje o ameriški vladi, ne gre pa za žvižgača, ki bi želel razkriti nepravilnosti, poroča časnik.

Pripadniki ukrajinske vojske FOTO: Stringer/Reuters

Ameriško pravosodno ministrstvo je prejšnji teden na pobudo Pentagona sprožilo kazensko preiskavo o uhajanju zaupnih dokumentov, ki že več tednov krožijo po spletu, pogosto na proruskih kanalih, ameriški mediji pa so o njih prvič poročali prejšnji teden. Posebno pozornost so pritegnile obveščevalne podrobnosti o vojni v Ukrajini.

V javnost so medtem prišli novi zaupni dokumenti, ki razkrivajo podrobnosti o političnem dogajanju v Rusiji. Po poročanju časnika New York Times bi bil lahko spor znotraj ruskega političnega aparata zaradi agresije proti Ukrajini širši, kot se je sprva domnevalo.

Kot je danes poročal ameriški časnik, ruska varnostna služba FSB obtožuje vojsko, da prikriva obseg žrtev na ruski strani. Vojska se še naprej izogiba širjenju slabih novic navzgor po verigi poveljevanja, medtem ko FSB v pogovorih z rusko vlado postavlja v dvom številke ministrstva za obrambo, je razvidno iz objavljenih dokumentov.

Novi dokumenti razkrivajo tudi podrobnosti javnega spora med vodjo zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenijem Prigožinom in obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem glede streliva, ki naj bi ga vojska zadržala za enote Wagnerja. Tako naj bi ruski predsednik Vladimir Putin osebno poskušal rešiti spor med obema. Sestanek naj bi potekal 22. februarja, je še razvidno iz dokumentov.