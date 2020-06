Za odsotnost z dela zaradi karantene odslej kvečjemu polovica plače

Ključni poudarki:

Pandemija covida-19 vpliva tudi na naložbeno dejavnost nemških podjetij. Polovica jih je naložbene projekte prestavila v prihodnost, 28 odstotkov pa jih je povsem preklicalo, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. »To so zaskrbljujoči podatki za dolgoročni razvoj gospodarstva,« so opozorili v Ifu. Naložbe so najbolj omejila proizvodna podjetja. Da so projekte prestavili v prihodnost, je maja odgovorilo 64 odstotkov vprašanih, kar je osem odstotnih točk več kot aprila. Projekte je povsem preklicalo 32 odstotkov vprašanih (aprila 25 odstotkov), so ta teden sporočili iz Ifa. V storitvenih dejavnostih je naložbene projekte zamaknilo 45 odstotkov vprašanih (aprila 44 odstotkov), preklicalo pa jih je 28 odstotkov (aprila 22 odstotkov).S preklicem epidemije covida-19 novi koronavirus ni izginil. Tiste, ki zbolijo, še naprej čaka izolacija, rizične stike, ki so sicer zdravi, pa karantena. A zaposleni v karanteni od 1. junija niso več upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače s strani države, temveč kvečjemu do 50-odstotnega nadomestila s strani delodajalca. Kot so za STA pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), za ureditev bolniškega staleža že ves čas velja pravilo: »Če je oseba bolna, ji pripada bolniški stalež, če pa ni bolna, pa ne«. Ko gre za covid-19, bodo do bolniške odsotnosti v breme ZZZS glede na usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) po njihovih navedbah upravičeni zavarovanci, ki jim bo izbrani osebni zdravnik kot razlog začasne zadržanosti od dela opredelil izolacijo.V Sevnici bo ob ugodnem vremenu in upoštevanju varnostnih priporočil zaradi novega koronavirusa sredi meseca začel delovati prenovljeni, leta 1985 zgrajeni krajevni kopališki bazen. Med zadnjimi deli so na bazenu letos namestili masažni sistem, sevniška občina je za celotno prenovo skupaj z davkom odštela nekaj manj kot 1,2 milijona evrov. Sevniški županje za STA povedal, da je občina v omenjeno naložbo lani vložila dobro polovico navedenega zneska in letos njegov preostanek v znesku 560.000 evrov.