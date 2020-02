Za posledicami novega koronavirusa umrl tudi direktor bolnišnice v Wuhanu

Doslej se je na Kitajskem okužilo več kot 1700 zdravstvenih delavcev, do konca prejšnjega tedna pa jih je umrlo najmanj šest. FOTO: Sts/AFP

Izkrcanje zdravih potnikov v sredo

Kmalu novo (staro) zdravilo?

Japonska namerava kmalu začeti s preizkušanjem zdravljenja novega koronavirusa z zdravili, ki jih uporabljajo proti virusu HIV, je po poročanju Reutersa povedala vodja vladnega kabineta Yoshihide Suga. Dodal je, da ne more oceniti, koliko časa bo trajalo, da bodo novo zdravilo odobrili.



Japonska ima zdaj več kot 500 primerov koronavirusa, od tega več kot 450 na križarki v Jokohami.





Na celinski Kitajski so danes zaradi novega koronavirusa zabeležili 98 novih smrtnih žrtev, od tega 93 v provinci Hubei, epicentru epidemije. Virus je doslej zahteval že več kot 1800 smrtnih žrtev, v ponedeljek pa je zaradi virusa umrl tudi direktor bolnišnice v Wuhanu, poročajo tuje tiskovne agencije.Za posledicami okužbe z novim koronavirusom je na celinski Kitajski umrlo 1886 ljudi, okuženih je najmanj 72.400, so sporočile kitajske zdravstvene oblasti.Zunaj celinske Kitajske je koronavirus doslej zahteval pet žrtev: v Hongkongu, na Filipinih, na Japonskem, Tajvanu in v Franciji.Največ okuženih zunaj Kitajske je na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je od začetka februarja v karanteni v Jokohami, na krovu pa je tudi šest slovenskih državljanov. Okužilo se je najmanj 454 ljudi, od tega so 99 primerov odkrili v ponedeljek.Japonske oblasti so danes sporočile, da so testirali vse potnike in člane posadke. Japonska se sicer sooča s kritikami zaradi obvladovanja razmer na ladji. Zdravstveni ministerje danes znova vztrajal, da se bodo potniki, pri katerih bo test negativen, lahko izkrcali. Kot je dejal, potekajo priprave, da bi se izkrcanje začelo v sredo, trajalo pa bi dva do tri dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V ponedeljek je zaradi okužbe z novim koronavirusom umrl direktor bolnišnicev mestu Wuhan Liu Zhiming, je poročala tiskovna agencija China News. Doslej se je na Kitajskem okužilo več kot 1700 zdravstvenih delavcev, do konca prejšnjega tedna pa jih je umrlo najmanj šest, poročanje kitajske radiotelevizije CCTV povzema nemška tiskovna agenicja dpa.V ponedeljek so v provinci Hubei zabeležili več kot 1800 na novo okuženih z virusom COVID-19. Zunaj province Hubei so sicer v torek zabeležili 79 novih okužb z virusom, kar je bistveno manj, kot v začetku meseca, kitajske oblasti pa to močno zmanjšanje števila novih bolnikov vidijo kot znak, da je širjenje virusa nadzorovano.Vendar pa je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)v ponedeljek opozoril pred odvečnim optimizmom. Po njegovih besedah je treba trend upadanja novih primerov »razlagati z veliko previdnostjo«.»Trendi se lahko spremenijo, ko bodo prizadete nove populacije. Prezgodaj je reči, da se bo ta upad nadaljeval. Vsi scenariji ostajajo možni,« je opozoril.