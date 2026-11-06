Zakaj sta Moskva in Kijev potrebovala Melanio Trump

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    Galerija
    Četrtkov dogodek v Beli hiši je zasenčila polemika zaradi nastopa Putinovega posebnega odposlanca Kirila Dmitrijeva, ki je Melanii Trump izročil risbo ukrajinske deklice iz mesta Oleški. FOTO:  Elizabeth Frantz/Reuters
    Jure Kosec
    6. 11. 2026 | 15:10
    6. 11. 2026 | 16:06
    4:40
    A+A-
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    Humanitarno udejstvovanje Melanie Trump, ki je nedavno prispevalo k začasnemu premirju med ruskimi in ukrajinskimi silami v mestu Oleški, je naletelo tudi na kritike. To se je pokazalo v četrtek, ko je prva dama ZDA v Beli hiši sprejela predstavnike obeh sprtih strani. Srečanje, sprva zamišljeno kot dokaz, da je tudi med vojno mogoče najti prostor za sodelovanje, je kmalu zasenčil nastop ruskega posebnega odposlanca Kirila Dmitrijeva.

    Dmitrijev je Melanii Trump izročil risbo enajstletne Lidije iz mesta Oleški, o kateri je dejal, da se je odločila živeti z družino v Rusiji. Njegove izjave so spodbudile ostre odzive, saj je usoda ukrajinskih otrok, ki so bili med vojno odpeljani v Rusijo, eno od najbolj občutljivih humanitarnih in političnih vprašanj vojne. 

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