Za prestopke v času mladoletnosti odslej brez smrtne kazni

V Savdski Arabiji smrtna kazen ne bo več predvidena za osebe, ki so zločin zagrešile kot mladoletne, je po navedbah tiskovne agencije Reuters sporočila savdska državna Komisija za človekove pravice (HRC).



Več je razlogov, zakaj je Savdska Arabija nenehna tarča kritik človekoljubnih organizacij – poleg diskriminacije žensk in pripadnikov nesunitskih verskih ločin je eden od njih izvajanje smrtne kazni. Savdska Arabija je bila po navedbah organizacije Amnesty International lani tretja država z največ izvedenih smrtnih kazni (po številu eksekucij jo prehitevata Iran in Kitajska). Lani so v kraljevini usmrtili 184 ljudi, najmanj ena oseba pa je bila usmrčena zaradi kaznivega dejanja, ki ga je zagrešila v času mladoletnosti.



Doslej je bila smrtna kazen predvidena tudi za osebe, ki so kaznivo dejanje zagrešile v času mladoletnosti, po novem pa bodo mladoletni prestopniki kaznovani z do 10-letno kazen v zaporu za mladoletne, navaja Reuters in dodaja, da odlok savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana o spremembah pri izvajanju smrtne kazni prihaja dva dni za odločitvijo Generalne komisije vrhovnega sodišča o nadomestitvi kaznovanja z bičanjem z zaporno kaznijo ali denarnimi kaznimi.