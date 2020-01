Ločitveni sporazum od ratifikacije loči samo še kraljičina privolitev

Spodnji dom britanskega parlamenta je nocoj zavrnil vsa dopolnila, ki so jih na predlog zakona o uveljavitvi ločitvenega sporazuma ta teden izglasovali predstavniki lordske zbornice. Po njihovi pričakovani zavrnitvi se je zgornji dom parlamenta odločil, da ne bo sprejemal novih dopolnil, s čimer je predlog prestal še zadnjo parlamentarno oviro na poti k temu, da postane zakon.



»Na trenutke se je zdelo, kot da nikoli ne bomo prečkali ciljne črte brexita, a uspelo nam je,« je po zavrnitvi predlaganih dopolnil povedal britanski premier Boris Johnson.



Za dokončno potrditev zakona in ratifikacijo ločitvenega sporazuma, na podlagi katerega bo Združeno kraljestvo prihodnjih teden po 46 letih članstva izstopilo iz Evropske unije, je sedaj potrebna samo še privolitev britanske kraljice Elizabete II., ki se jo pričakuje v naslednjih 48 urah.



Prihodnjo sredo, dva dni pred napovedanim britanskim izstopom, bo ločitveni sporazum obravnaval še evropski parlament in ga po pričakovanjih tudi potrdil.