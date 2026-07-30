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    Svet

    Za razkrivanje izpitnih vprašanj deset let zapora

    Sprejetje novega indijskega zakona sledi protestom po državi, ki so izbruhnili zaradi uhajanja vprašanj in nepravilnosti pri izpitih.
    Privrženci Stranke ščurkov Janta (CJP) vzklikajo slogane, držijo transparente in mahajo z državno zastavo, medtem ko po protestu v Mumbaju slavijo odstop ministra za izobraževanje Dharmendre Pradhana zaradi razkritja izpitnih pol nacionalnega sprejemnega izpita NEET. FOTO: Indranil Aditya/Reuters
    Galerija
    Privrženci Stranke ščurkov Janta (CJP) vzklikajo slogane, držijo transparente in mahajo z državno zastavo, medtem ko po protestu v Mumbaju slavijo odstop ministra za izobraževanje Dharmendre Pradhana zaradi razkritja izpitnih pol nacionalnega sprejemnega izpita NEET. FOTO: Indranil Aditya/Reuters
    STA
    30. 7. 2026 | 20:10
    30. 7. 2026 | 20:19
    2:13
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    Potem ko je spodnji dom indijskega parlamenta v sredo sprejel zakon, ki poostruje kazni za razkrivanje izpitnih vprašanj, je danes to storil še zgornji dom.

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    Od razjarjenih ščurkov do ministrovega odstopa

    Sprejetje zakona sledi protestom po državi, ki so izbruhnili zaradi uhajanja vprašanj in nepravilnosti pri izpitih, nato pa prerasli v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado.

    Do deset let zapora in več kot milijon dolarjev globe

    »To je vprašanje, ki zadeva vsakega starša, vsako družino in pravzaprav vsakega državljana te države, saj so ti mladi naša največja naložba,« je v zgornjem domu parlamenta dejal državni sekretar Jitendra Singh, ki je vodil pogajanja s protestniki, med katerimi prednjačijo študenti in mladi.

    Zakon, ki ga je v sredo sprejel spodnji dom, predvideva zvišanje najvišje zaporne kazni za vpletene v razkrivanje izpitnih vprašanj na deset let in povečanje najvišje globe na več kot milijon dolarjev. Zakon mora zdaj podpisati predsednica države Droupadi Murmu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Zaradi škandala z uhajanjem izpitnih vprašanj za vpis na univerzo je konec minulega tedna odstopil minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan. Njegov odstop je zahtevalo gibanje z imenom Stranka ščurkov Janta (CJP), ki se je maja oblikovalo kot spletna satirična kampanja v znak protesta proti nepravilnostim pri izpitih.

    Med drugim so v javnost pricurljala izpitna vprašanja za vpis na medicino, zaradi česar je moralo na milijone mladih znova opraviti izpit.

    Sčasoma je gibanje pridobilo ogromno privržencev po vsej državi, zlasti med mladimi in tistimi, ki so nezadovoljni zaradi naraščajoče brezposelnosti in pomanjkanja priložnosti za mlade. Premieru Narendri Modiju očitajo tudi vse bolj avtoritarno vladanje.

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